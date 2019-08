„The Sound of Sportscars“ – Sportwagentreffen in Salzburg

Das Team Kaffee & Kurven lädt am Wochenende 14./15. September zum Sportwagentreffen „The Sound of Sportscars“ in Salzburg. Es ist die zur dritte Auflage dieses Events. Teilnehmer aus sieben Nationen und elitäre Sportwagen von 15 verschiedenen Herstellern begeisterten bereits bei den vergangenen Veranstaltungen alle Teilnehmer und Besucher.

Auch bei der heurigen Auflage erwartet man ein hohes Niveau. Mit einer Mischung aus neuen Gesichtern/Fahrzeugen und Stammgästen. Das Treffen beinhaltet einen privaten Veranstaltungsteil mit Galadinner am Samstag und einen öffentlich zugänglichen Teil am Sonntag. Besucher können die automobilen Schätze am 15. September ab 11 Uhr im Park des Schloß Klessheim bewundern. Informationen sowie die Möglichkeit der Registrierung unter www.thesoundofsportscars.at

