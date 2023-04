Thema Auto: Aktivitäten in Österreich 2023

Das Jahr 2023 hat in Österreich nicht nur in Sachen wirtschaftliche Entwicklungen, sondern auch in Bezug auf das Thema Auto gibt es eine Menge an Aktivitäten, die es zu verfolgen gilt. Nicht nur für Autoliebhaber, die auf der Suche nach dem nächsten Kick sind. Sondern auch für alle, die gerne mehr über das Thema Auto wissen wollen. Oder aber nur das Gefühl eines besonderen Autos genießen möchten.

Ein diesbezüglich erwähnenswerter Aspekt ist die Möglichkeit mithilfe von Spielen, in die Rolle eines Rennfahrers zu schlüpfen. Und dabei die Konkurrenz durch Geschick in spannenden Rennen hinter sich zu lassen.

Falls Sie darüber hinaus nicht genug vom Thema Auto bekommen können, nachfolgend noch einige Events, die dabei helfen, eine Menge Spaß und Spannung rund um das Thema Auto zu erfahren.

Classic Expo

Die Classic Expo zählt zu den größten Automessen für Oldtimer in Österreich. Sie bietet jedes Jahr eine Menge spannender Projekte in Sachen Autos und deren Vergangenheit. Dementsprechend ist auch heuer wieder davon auszugehen, dass bekannte Aussteller ihre Modelle dort präsentieren und zeigen, warum Oldtimer immer noch einen riesigen Reiz ausstrahlen.

Großer Preis von Österreich

Natürlich darf in einer Auflistung der größten Motorsport- und Auto-Events in Österreich auch der große Preis von Österreich auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg nicht fehlen. Der wird nämlich nicht nur wieder viele Tausend Zuschauer zur Rennstrecke, sondern auch Millionen von Fans vor die Bildschirme Zuhause locken.

Voller Spannung verfolgen die Fans dann wieder, wie die Rennfahrer in ihren Boliden gegeneinander antreten und um den Pokal und wichtige Punkte für die Gesamtwertung kämpfen. Auch heuer kann man in dieser Hinsicht wieder mit einigen Überraschungen rechnen, was einen Besuch definitiv lohnend macht.

Rallye Österreich

Ähnlich zum großen Preis von Österreich ist auch die Rallye Österreich eines der größten Motorsport Events des Jahres. Im Vergleich zur Formel 1 werden dabei aber diverse Sonderprüfungen über mehrere Tage gefahren. Sie führen oft durch die besten Landschaften des Landes, etwa über kurvige Bergstraßen, idyllische Alpendörfer und dichte Waldstücke.

Dabei werden Rennfahrer und Zuschauer immer wieder nervlich hart auf die Probe gestellt. Witterungsbedingungen und mögliche Überraschungen im Rennverlauf haben einiges an Spannung zu bieten.

Es ist nach drei Fahrzeugklassen zu unterscheiden:

Gruppe R: Die verbreitetste Fahrzeugklasse im Rallyesport. Sie umfasst Fahrzeuge, die auf Serienmodellen basieren und nach speziellen Regeln modifiziert sind. Gruppe N: Diese Fahrzeugklasse besteht aus seriennahen Fahrzeugen mit geringfügigen Änderungen, um sie für den Rallyesport geeignet zu machen. Historische Fahrzeuge: Bei der Rallye Österreich gibt es auch eine Kategorie für historische Rallye-Fahrzeuge, die Fans klassischer Autos begeistert.

Fazit

Es gibt also zum Thema Auto und Motorsport 2023 eine Menge an Aktivitäten in Österreich. Egal, ob Sie dabei auf der Suche nach der Spannung eines Rennens der Formel 1 sind. Oder ob doch lieber sehen wollen, was die Autoindustrie als Nächstes präsentiert. Und wenn Sie gerne sehen, wie Oldtimer, die Österreicher sowieso lieben , durch die Alpen fahren, können Sie das auch tun. Es ist sicher für jeden Geschmack etwas Spannendes dabei.

