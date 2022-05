Thomas Heidbrink wechselt zu Toyota Gazoo Racing Europe

Thomas Heidbrink (33) wechselte zum 1. Mai 2022 zu Toyota Gazoo Racing Europe, mit Sitz in Köln. Er wird dort die Position als Manager Communications, Marketing und Events übernehmen. Mit Heidbrink wechselt konzernintern in den Motorsportbereich. Als Produkt-Pressesprecher für Toyota war er 2011 bei der Toyota Deutschland GmbH gestartet. Er wird dort die Position als Manager Communications, Marketing und Events übernehmen. Mit Heidbrink wechselt konzernintern in den Motorsportbereich. Als Produkt-Pressesprecher für Toyota war er 2011 bei der Toyota Deutschland GmbH gestartet.

Die Position des Produkt-Pressesprechers bei der Toyota Deutschland GmbH wird zum 1. Juli 2022 neu besetzt

