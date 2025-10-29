Thomas Paukert wird Geschäftsführer der Liqui Moly Gmbh

Mit ihm wird die Leitung der Geschäfte der Liqui Moly Austria GmbH vom 1. November an von zwei auf drei Geschäftsführer ausgebaut. Günter Hiermaier und Dr. Uli Weller, die aktuell als Geschäftsführer der 2022 gegründeten Tochtergesellschaft in Dornbirn fungieren, werden sich noch mehr auf ihre Aufgaben als Geschäftsführer konzentrieren.

Und man wächst so auch weiter schnell. Das ist erfreulich, aber mit dem Erfolg nehmen auch die Aufgaben zu und werden komplexer“, so Hiermaier. „Mit Thomas Paukert übernimmt ein ausgewiesener Kenner des österreichischen Marktes und unserer Firmenstrukturen die Verantwortung als zusätzlicher Geschäftsführer so Hiermaier weiter.

„Auf meine künftigen Aufgaben freue ich mich sehr. Mein Dank gilt der Geschäfts- und Vertriebsleitung in Ulm, die mir diesen nächsten Karriereschritt ermöglichen und mir diesen neuen Verantwortungsbereich anvertrauen“, so Paukert. Der Oberösterreicher wechselte im April 2006 vom Grazer Unternehmen ATZ zu Liqui Moly als Gebietsleiter im Außendienst. Im November 2012 trat er die Nachfolge von Wolfgang Mehlem als Verkaufsleiter Austria an.

„Ich wünsche Thomas Paukert alles Gute in seiner neuen Position. Er wird die positive Entwicklung unseres Geschäfts weiter vorantreiben. Da bin ich mir sicher. Ich weiß, was er kann. Das hat er in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten mit seiner Mannschaft eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, sagt Günther Wengert, Gesamtvertriebsleiter Deutschland und Österreich. Paukert wird auch in seiner neuen Funktion an ihn als seinen direkten Vorgesetzten berichten. Wengert bescheinigt Paukert auch ein gutes Händchen bei der Auswahl der passenden Mitarbeiter und viel Gespür für die Kunden. „Er kennt alle in der Branche und jeder ihn.“