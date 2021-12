Thomas Preining in der DTM

Porsche-Werkspilot Thomas Preining startet fix in der DTM 2022. Der Linzer steigt gemeinsam mit dem KÜS Team Bernhard, für das er bereits im Vorjahr im GT Masters unterwegs war, in die DTM auf. Und damit in die boomende GT3-Serie von Gerhard Berger ein.

Thomas Preining ist somit nach dem Clemens Schmid in einem der vier Lamborghini Huracan GT3 Evo des steirischen Grasser Racing Team der zweite Österreicher in der DTM. Und es werden wohl noch mehrere österreichische Piloten wohl am Start der populärsten GT3-Serie Europas folgen.

Preinings Teamchef Timo Bernhard ist eine der Legenden des Rennsports. WEC-Weltmeister, zweifacher Gesamtsieger in Le Mans, Gewinner der 24 Stunden Nürburgring. Sein Bekenntnis zur DTM führt dazu, dass nach SSR Performance ein zweites Team in der DTM auf Porsche setzt. Im Vorjahr war die Traditionsmarke als Gaststarter in der DTM vertreten. 2022 wird es zumindest zwei Teams geben, die ganzjährig auf den Porsche 911 GT3 R setzen.

Nächster Höhepunkt in Preinings Karriere

Thomas Preining ist 23 Jahre jung, Porsche-Werkspilot, und seit 2017 im und für Porsche unterwegs. 2018 gewann er den Porsche Carrera Cup. Seit Vater Andreas machte sich in den 1990er-Jahren als Motorrad-Pilot einen Namen.

Thomas Preining: „Ich bin jeden Tag fleißig am Arbeiten und super motiviert. Um bestmöglich auf die DTM vorbereitet sein und so gut wie möglich in die Saison zu starten. Und ich denke, dass mit uns auf jeden Fall zu rechnen ist.“

Timo Bernhard: „Mit Thommy Preining haben wir eine Konstante im Team, die sehr wichtig ist. Er ist ja schon in dieser Saison für uns im GT Masters gefahren. Daher weiß ich um seine Qualitäten. Ich bin sehr stolz, dass wir 2022 mit dem Porsche 911 GT3 R in der DTM an den Start gehen.“

Die DTM- Rennen am Red Bull Ring werden vom 23. bis zum 25. September über die Bühne gehen. Alle Infos zur DTM, zu Teams, Terminen und Tickets unter http://www.dtm.com

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp