Thule Foothill Autodachzelt – Schlafplatz für den Opel Frontera

Thule Foothill Autodachzelt – Schlafplatz für den Opel Frontera – Vom Camping-Trend wollen nun auch immer mehr Pkw-Hersteller profitieren und bieten Dachzelte, mit denen jedes Auto in einem kleinen Camper für Wochenendtrips verwandelt werden kann. Jüngstes Beispiel ist der Opel Frontera. Über ihren Online-Zubehörshop bieten die Rüsselsheimer für ihren gerade eingeführten Kompakt-SUV mit dem „Thule Foothill Autodachzelt“ so einen mobilen Schlafplatz für zwei Personen an.

Mit einer optionalen Dachreling kann der 4,38 Meter lange Frontera eine Dachlast von bis zu 240 Kilogramm schultern. Genug Platz und Stabilität also für das agave-grüne Zelt, das eine Schlaffläche von 2,13 x 1,19 Meter bietet, zusammengeklappt aber gerade 61 Zentimeter breit ist und 24 Zentimeter über dem Dachträger in die Höhe ragt.

Der Aufbau mittels Teleskopstangen soll selbst für eine Person leicht von der Hand gehen, Zutritt und Ausstieg erfolgen über eine seitlich angebrachte Leiter. Das Hauptzeltgewebe besteht aus witterungsbeständigem und atmungsaktivem Material, das auch rauen Bedingungen standhalten und eine Ansammlung von Kondenswasser reduzieren soll. Das Thule Foothill Autodachzelt kostet 2.446,52 Euro, die dazu passenden Aluminium-Dachträger gibt es für 298,12 Euro.