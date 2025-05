Titoni – 70 Jahre Bicocompax-Tradition

Die neue Heritage-Kollektion ist eine Hommage an die Uhrmachertradition von Titoni. Zu den historischen Modellen zählt der Bicompax-Chronograph, der in den 1950er Jahren von der legendären Schwestermarke Felca lanciert wurde. Ausgestattet war der Felca-Chronograph mit dem robusten Handaufzugskaliber Landeron 148.

Mehr als 70 Jahre sind seitdem vergangen – Grund genug, die Tradition mit dem Heritage-Chronographen wieder aufleben zu lassen. So hat man einen modernen Nachfolger geschaffen, der sich eng an den Originalmodellen orientiert. Die Zeiger in identischer Kathedralenform und das Zifferblatt erinnert an die über die Zeit entwickelte schöne Patina der Vintage-Chronographen. Mehr dazu auf titoni,ch.