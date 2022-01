Togg – ein neuer E-Mobilitätsanbieter

Mit Togg präsentiert sich auf der CES ein neuer E-Mobilitätsanbieter. Togg ist ein Unternehmen aus der Türkei. Es will aber keine traditionelle Automarke sein. Vielmehr versteht man sich als Technologieanbieter. So ist auch der Auftritt von Togg auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.) zu verstehen. Dort präsentiert Togg ein voll vernetztes C-Segment-Fahrzeug namens Smart Device. Es hat gegenläufig öffnende Türen, Pininfarina hat es designt.

Die Pläne von Togg-Chef Gürrcan Karakas klingen sehr ambitioniert. In etwas mehr als einem Jahr soll das erste Serienfahrzeug auf den Markt kommen. Und bis 2030 will man eine Million Fahrzeuge in fünf verschiedenen Segmenten produzieren, die sich die Plattform „Smart Life“ teilen. Aber Togg geht noch weiter und will auch die Batterieproduktion für seine Elektroautos selbst in die Hand nehmen. Zusammen mit einem Partner. Dabei möchte sich Togg als neuer E-Mobilitätsanbieter – von Batterie- und Energiespeichersystemen auch im nicht-automobilen Bereich etablieren.

