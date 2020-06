Topaktuell – Frischzellenkur für den Seat Ateca

Seat hat seinem SUV-Erfolgsmodell, dem SEAT Ateca, ein umfangreiches Update spendiert. Mit dem neuen Modelljahr fokussiert sich der Ateca nun noch stärker auf seine Kernkompetenz als Kompakt-SUV und glänzt dabei – innen wie außen – mit einem frischeren und emotionaleren Erscheinungsbild. Abgerundet wird das Verjüngungspaket durch umfassende Konnektivitätslösungen, verbesserte Sicherheits- und Komfortfunktionen sowie eine spürbare Effizienz- und Fahrspaßsteigerung.

Schon bei seiner Einführung im Frühling 2016 brachte der SEAT Ateca Bewegung in das Segment der Kompakt-SUVs: Geräumig, praktisch und vielseitig, passte er mit seinem einzigartigen Stil von Anfang an perfekt in das Leben in der Großstadt. In der neuen Version enthüllt der Seat Ateca neue Facetten seines geradlinigen Charakters; auch sein emotionales Design und seine dynamische Persönlichkeit treten nun stärker zutage.

Durch die neu gezeichneten Stoßfänger wächst der Ateca um fast zwei Zentimeter. An der Heckklappe findet sich künftig unterhalb des Nummernschildes die Modellbezeichnung. Neue Materialien werten den Innneraum auf, auf Wunsch ist das „Virual Cockpit“ erhältlich. Dazu kommen Ambientebeleuchtung, Memory-Funktion für den Fahrersitz und eine beheizbare Frontscheibe. Die Konnektivität wurde erhöht und zu den Fahrhilfen gehören künftig auch der Spur haltende Travel-Assist und der Trailer-Assist für den Anhängerbetrieb.

Hier die Hardfacts zum Seat Ateca Modell 2020

– Facelift für den Innenraum für mehr Komfort

– Umfassendere digitale Vernetzung mit fortschrittlichen Konnektivitätslösungen

– Mehr Sicherheit durch modernste Fahrerassistenz- und Komfortsysteme

– Neue Ausstattungslinie: XPERIENCE verleiht dem SUV echten Offroad-Charakter

– Modernere Verbrennungsmotoren für höchste Fahrdynamik und reduzierte Emissionen

– Bestellstart in Österreich im Juli, Markteinführung im September 2020

Alle Details dazu dazu auf www.seat.at

