Topplatzierung für Jürgen Schmarl

Im Rennlauf zur Trophy Di Primavera im italienischen Lonato gab es eine Topplatzierung für Jürgen Schmarl. Unter einem hochkarätigen Starterfeld von diesmal nur zehn Piloten, erreichte Schmarli als einziger nicht Italiener Platz sieben im Qualifying.

Das Rennen beendete der Rumer dann auf dem starken fünften Rang. „Es geht alles sehr eng zu in meiner Klasse. Auf die Spitze fehlen mir lediglich 0,3 Sekunden“, so Schmarli. Weiter geht’s am 9. und 10. April im ADAC Kart Cup in Wackersdorf. Bis dahin trainiert Schmarli noch fleißig, um den Rückstand weiter zu verkleinern.

