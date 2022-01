Toyota auf Wachstumskurs in Europa

Toyota ist in Europa auf Wachstumskurs. Vergangenes Jahr hat Toyota in Europa knapp 1,08 Millionen Fahrzeuge verkauft. Das sind 8,4 Prozent mehr als 2020. Der Marktanteil stieg um 0,4 Punkte auf den Rekordwert von 6,4 Prozent.

In den vergangenen drei Jahren hat der Automobilkonzern mit den beiden Marken Toyota und Lexus damit um 1,4 Prozentpunkte zugelegt. Toyota ist nun die zweitstärkste Pkw-Marke in Europa hinter VW. Verantwortlich ist die rekordverdächtige Nachfrage nach der elektrifizierten Modellpalette, die Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge umfasst. Deren Absatz ist 2021 um 19 Prozent auf 623.777 Einheiten gestiegen. Die beliebtesten Modelle sind der Corolla, der Yaris und der RAV4, die über die Hälfte der Gesamtverkäufe ausmachen.

58 Prozent (+ 5,0 Punkte) aller neu zugelassenen Fahrzeuge in Europa waren elektrifiziert, in Westeuropa sogar 69 Prozent (+ 6,0 Punkte). Durch neue Modelle wie den vollelektrischen Toyota bZ4X, der im Sommer 2022 auf einer eigenen eTNGA-Plattform startet, dürfte dieser Anteil in Zukunft weiter steigen.

