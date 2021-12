Toyota Austria – Neuer Geschäftsführer

Mit Beginn des kommenden Jahres übernimmt Holger Nelsbach, 44, als neuer Geschäftsführer die Toyota Austria GmbH. Er folgt damit Heiko Twellmann, der planmäßig zum 1. Jänner 2021 in die Europazentrale von Toyota wechselt.

Holger Nelsbach ist ausgewiesener Vertriebsexperte. Er ist seit 2004 Jahren für Toyota in Deutschland in verschiedenen Funktionen tätig. Die letzten Jahre war er Gesamtverantwortlicher für die Marke Lexus in Deutschland. Davor Vertriebsleiter für Lexus und Regionalleiter des Toyota Vertriebs in Süddeutschland. Und in unterschiedlichen Funktionen bei der Toyota Bank. Nelsbach: „Ich freue mich nach Österreich zu kommen. Toyota und Lexus haben in Österreich ein sehr großes Potential. Deshalb bauen wir unsere Präsenz in diesem herausfordernden Markt weiter aus. Unser klares Ziel ist es, das Wachstum der letzten Jahre fortzuführen.“

Heiko Twellmann hat als Gründungsgeschäftsführer und Präsident der Toyota Austria GmbH die Marke Toyota in Österreich restrukturiert und neu organisiert. In seine dreijährige Amtszeit fielen die Neustrukturierung des Importeurs und des Händlernetzes und die Rückkehr zu nachhaltigem Volumenwachstum. Er übernimmt bei Toyota Motor Europa eine strategische Aufgabe für die zukünftige Ausrichtung des europäischen Toyota Handels.

