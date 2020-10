Toyota Austria – Öllinger übernimmt Amstetten und Haag

Nachdem der langjährige Toyota Partner Frey Automobile im Frühjahr 2020 den Vertriebs- und Servicestandort in Amstetten geschlossen hat, war Toyota Austria auf der Suche nach einem neuen Partner.

Die Entscheidung ist auf die Firma Öllinger GmbH & Co KG gefallen, die seit knapp 60 Jahren erfolgreicher Opel Vertragspartner ist. Der Neuwagenverkauf wird Anfang November in Amstetten starten. Als Servicestandorte dienen, ebenfalls ab November, die beiden Standorte in Amstetten und Haag. Mittelfristig wird auch beidseitig daran gearbeitet, wie das Vertragsgebiet weiter ausgebaut werden kann.

„Wir freuen uns, mit der Firma Öllinger einen starken regionalen Partner gefunden zu haben, der auch aufgrund seiner langjährigen Erfahrung perfekt zu uns passt‘‘, sagt Heiko Twellmann, Gesch.ftsführer Toyota Austria, im Zuge der Vertragsunterzeichnung.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp