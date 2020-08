Toyota – AVAG ist neuer Partner

Nachdem der langjährige Toyota Partner Frey Automobile kürzlich mitgeteilt hat, dass drei Standorte (Wien-Arsenal, Wiener Neustadt und Salzburg) per Ende September geschlossen werden, ist Toyota Austria auf der Suche nach neuen Partnern für die offenen Verkaufsgebiete.

Die erste Entscheidung ist auf die internationale Automobilhandelsgruppe AVAG gefallen. Diese wird noch dieses Jahr einen Toyota Standort in Salzburg eröffnen. Weitere Standorte in Wien sind geplant. „Mit AVAG-Gruppe ist es uns gelungen, einen neuen Partner zu finden, der aufgrund seiner langjährigen Erfahrung, sowohl mit der Marke Toyota als auch in Österreich, perfekt zu uns passt‘‘, sagt Heiko Twellmann, Geschäftsführer Toyota Austria.

Die AVAG ist eine der führenden Automobilhandelsgruppen in Europa, die sich mehrheitlich an Automobilhandelsbetrieben in Deutschland, Österreich, Kroatien, Polen, Ungarn, Serbien und Slowenien beteiligt. Das Unternehmen verkauft rund 130.000 Fahrzeuge pro Jahr, erwirtschaftet einen Umsatz von rund 2,4 Mrd. Euro und beschäftigt 5.200 Mitarbeiter an insgesamt 180 Standorten. In Österreich vertreibt die AVAG aktuell an 26 Standorten die Marken Mercedes-Benz, Ford, Kia, Peugeot und Nissan. Sie ist auch mit der Marke Toyota eng verbunden und betreibt in Deutschland 15 Toyota und drei Lexus Betriebe.

