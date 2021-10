Toyota Aygo X – Kompakter Crossover

Als kompakter Crossover präsentiert sich der Aygo X von Toyota. Der Aygo – als klassischer Einsteiger für Junge gibt sich selbstbewusst und extrovertiert. Keilförmig im Profil, LED-Lichtband an der Front, Unterfahrschutz vorne und hinten. Mehr Bodenfreiheit und große Reifen Das sind die optischen Ingredienzien des Aygo X.

Er leitet sich aus der Aygo X Prologue Konzeptstudie ab. Und er baut auf der GA-B Plattform der Toyota New Global Architecture TNGA. Toyota hat ihn in Europa für europäische Kunden entwickelt. In Tschechien produziert, stellt Toyota den kompakten Crossover Aygo X im November vor.

