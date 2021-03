Toyota Aygo X Prologue – Konzeptstudie

Mit der Konzeptstudie Aygo X Prologue bekräftigt Toyota sein kürzlich getätigtes Bekenntnis zum Kleinwagen. Den neuen Aygo hat Toyota im eigenen Designzentrum ED2 in Nizza entwickelt. Sein Design wirkt selbstbewusst, dynamisch und robust.

Die markante Front prägen flügelförmige LED-Scheinwerfer. Das Lichtband unterhalb der Motorhaube vereint sie und umschließt das Markenlogos. Den darunter liegenden Hexagonal-Kühlergrill rahmen die Nebelscheinwerfern und der Unterfahrschutz ein. Die Seitenansicht bestimmt das keilförmige Profil der Aygo X Prologue Konzeptstudie. Das Dach ist leicht abfallend mit integrierter Reling.

Am Heck auch ein Unterfahrschutz. In dem ist sogar ein Fahrradträger integriert. Das und seine erhöhte Bodenfreiheit prädestiniert den Aygo X Prologue zum Kleinfahrzeug für freiheitsliebende Abenteurer. Mit den großen Reifen genießt man eine recht hohe Sitzposition. Die verbessert den Komfort und die Sicht — auf und abseits befestigter Wege. Außerdem: in die Außenspiegel integrierte Action-Kamera.

Auch das Farbkonzept sorgt für Pep. Eigentlich deren vier, nämlich „Chili“, „Wasabi“, „Ingwer“ und „schwarzer Pfeffer“. Viel optisch scharfe Würze also, die in Verbindung mit dem Kontrast zu übrigen den in Schwarz gehaltenen Radkästen, A- und C-Säulen der Heckschürze ordentlich was hermachen. Bleibt zu hoffen, dass nicht dem Schicksal vieler Studien folgend, die Serie dagegen blass aussieht. Wäre dem Toyota Aygo zu wünschen, dass er möglichst viel von der Konzeptstudie X Prologue übernimmt.

