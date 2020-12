Toyota – Betriebssystem für autonome Mobilitätsdienste

Toyota führt ein Betriebssystem für autonome Mobilitätsdienste ein. Ein Betriebsmanagementsystem zur optimalen Weiterentwicklung der autonom fahrenden Plattform e-Palette. Zusammen mit Projektpartnern plant Toyota, die Fahrzeuge in der vernetzten Modell-Metropole Woven City zu betreiben. Gleichzeitig strebt man wird den kommerziellen Einsatz in mehreren Gebieten und Regionen Japans an. In den früheren 2020er-Jahren.

Sein Debüt feierte der e-Palette auf der Tokyo Motor Show 2019. Er kommt als Robo-Taxi bei den auf Juli 2021 verschobenen Olympischen Spielen in Tokio als Linien-Transportdienst für Athleten und Personal zum Einsatz. Es ist aber auch für andere Transportaufgaben skalierbar.

Das Betriebssystem für autonome Mobilitätsdienste ist als neue Funktion auf der Toyota Mobility Services Platform (MSPF) bereitgestellt. Es besteht aus dem Autonomous Mobility Management System (AMMS) für die Verbindung mit Fahrzeugen. Und der e-Palette Task Assignment Platform (e-TAP) für die Verbindung mit Personen.

Das System soll Wartezeiten verkürzen, Staus abbauen und einen sicheren, komfortablen und bedarfsgerechten Transport steuern. Einsatzpläne kann man flexibel verändern. Die Fahrzeuge werden, je nach Mobilitätsbedarf, automatisch entsandt und zurückgebracht. Auch eventuelle Probleme erkennt das System automatisch. Es bringt Fahrzeuge dann automatisch zum Depot zurück und schickt sofort Ersatzfahrzeuge auf die Route. Im Notfall kann man die Fahrzeuge per Fernsteuerung stoppen und wieder in Betrieb nehmen.

