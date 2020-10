Toyota – Brennstoffzellen-Lkw für USA

Toyota entwickelt gemeinsam mit Partner Hino einen Brennstoffzellen-Lkw für die USA. Toyota und Hino stellen für den Markt in den USA einen schweren Brennstoffzellen-Lkw in Aussicht. Es ist ein Truck der Hino-XL-Modellreihe. Die Brennstoffzellen arbeiten mit der gleichen Technologie wie im Toyota Mirai. In Kooperation mit Hino entstand bereits ein 25-Tonner für den japanischen Markt. Mit dem US-Brennstoffzellen-Lkw weiten die Partner ihre Zusammenarbeit jetzt aus. Erste Demonstrationsfahrzeuge stellen Toyota/Hino im ersten Halbjahr 2021 vor. Dann laufen die Lkws im Testbetrieb.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp