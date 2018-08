Toyota bringt den Corolla zurück

Noch auf dem Genfer Automobilsalon hat Toyota eine seriennahe Studie des neuen Auris Hybrid gezeigt. Doch nun überrascht Toyota alle: Der neue Kompakte kommt nicht mehr als Auris auf den Markt sondern wieder als Corolla. Nach dem Camry der 2019 in Europa auf den Markt kommt, ist der Corolla das zweite Comeback einer traditionellen Modellbezeichnung in Europa. An der Optik ändert sich – im Vergleich zum Modell in Genf – nichts.

Eine globale Modellstrategie

Toyota nennt als Grund die neue, globale Modellstrategie. In jedem Kernsegment soll es künftig weltweit, einheitliche Namen geben. Deshalb wurde beschlossen, das „C-Segment“ unter dem Namen Corolla laufen zu lassen. Künftig heißen die Kompakten von Toyota wieder Corolla sowie als Kombi Corolla Touring Sports.

Premiere im Oktober

Auf dem Automobilsalon in Paris- von 4 bis 14 Oktober – wird der neue Corolla erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. In den Handel kommt er im März 2019. So wie der CH-R, Prius und der nächste RAV4 basiert er auf der TNGA (Toyota New Global Architecture) – Architektur. Sicher ist, dass es ihn wieder als Hybridvariante gibt. Eine Dieselvariante wird aber nicht mehr geben. Weitere technische Details wurden noch nicht verraten.

