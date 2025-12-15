Toyota bringt GR GT mit neuem V8

Toyota bringt GR GT mit neuem V8 – Die Japaner wollen also wieder einen Sportwagen bringen – mit 4,0-Liter-V8-Motor und Hybridunterstützung. Die Markteinführung ist für 2027 geplant. Der GR GT wird mindestens 650 PS leisten und soll mindestens 850 Newtonmeter Drehmoment entwickeln.

Toyota spricht von einem „Rennwagen mit Straßenzulassung“ im klassischen Layout mit Frontmotor und Hinterradantrieb. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 320 km/h liegen.

Der Karosserierahmen besteht erstmals bei einem Modell der Marke aus Vollaluminium, während für die Karosserie teilweise zusätzlich carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK) und andere leichte, aber hochfeste Materialien verwendet werden. Vom 4,82 Meter langen und 1,20 Meter flachen GR wird es auch einen GT3 nach FIA-Spezifikationen für den internationalen Motorsport geben.