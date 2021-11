Toyota bZ4X – Erstes Elektroauto, ein Crossover

Toyota hat mit dem bZ4X sein erstes reines Elektroauto – ein „Crossover mit SUV-Elementen“ – präsentiert. Hoffentlich ändert man noch die sperrige Modellbezeichnung. Er steht auf einer eigens für E-Antriebe entwickelten neuen Plattform. Das Kürzel „bZ“ steht dabei für (beyond Zero), der Allradantrieb (4X) ist optional. Im Vergleich zum RAV4 ist der bZ4X achteinhalb Zentimeter flacher und hat einen 16 Zentimeter längeren Radstand.

Bis zu 20 Zoll große Reifen in ausgestellten Radkästen und markante Schwellerverkleidungen betonen den Offroad-Charakter des Fünfsitzers. Die Frontgestaltung soll sich in ähnlicher Form bei allen künftigen BEV der Marke wiederfinden. Eine Blende im schmalen unteren Kühlergrill leitet bei Bedarf Kühlluft zur Batterie. Und verringert so den Luftwiderstand. Die vollständige Unterbodenabdeckung, ein zweigeteilter Dachspoiler sowie Heckdiffusor und -spoiler halten den Luftwiderstandsbeiwert niedrig.

Den Toyota zB4X kann man mit einem Pedal fahren. Das Allradsystem hat Toyota gemeinsam mit Subaru entwickelt. Es bietet verschiedene Einstellungen. Der bZ4X verfügt über einen CCS2-Anschluss für schnelles Laden mit 150 kW und ist auch mit einem Solardach für zusätzliche Energie bestellbar.

Beim Interieur: ein sieben Zoll großer TFT-Bildschirm als Instrumententafel, gewebte Textilien und mattierte Details. Der Kofferraum fasst rund 450 Liter. Ob es das oben gekappte Lenkrad des bZ4X Concept als Wunschausstattung in die Serie schafft, ist noch offen. Ebenso der Preis des neuen Toyota.

