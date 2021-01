Toyota C-HR – Topmodell GR SPORT

Der Toyota C-HR bekommt Zuwachs mit dem dynamischen Topmodell GR SPORT. Mit eigenständiger Optik und Fahrspaßgarantie. Der Toyota C-HR GR SPORT ist die neue Speerspitze der Baureihe. Er rollt im Februar in die Ausstellungsräume. Inspiriert von den leistungsorientierten GR-Modellen wartet der Neue mit einem geschärften, eigenständigen Design auf. Die Front zieren ein dunkel verchromter Kühlergrill Schwarz eingefasste Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer komplettieren die Frontpartie.

Seitlich akzentuieren Zierleisten in schwarzer Klavierlack-Optik. Sie harmonieren mit den modellspezifischen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen. Am Heck: unter anderem schwarze Leuchten-Einfassungen und eine sportlich gestaltete Heckstoßstange.

Das Interieur des Topmodell Toyota C-HR GR SPORT prägt größtenteils ein silbernes Finish. Die Alcantara-Sitze sind mit rot-grauen Ziernähten versehen. Rote Kontrastnähte auch am perforierten Lederlenkrad und am Schalthebel. Exklusive Schmuckleisten, das GR SPORT Logo und der typische GR-Knopf zum Motorstart sind weitere Erkennungszeichen. Er ist so gut wie voll ausgestattet. Serienmäßig: getönte Heck- und hintere Seitenscheiben, schlüsselloses Zugangssystem. Weiters automatisch anklappbare Außenspiegel und Voll-LED-Scheinwerfer mit AFS-Funktion. Nur ein Multimedia Paket – Navigationssystem und JBL Premium-Soundsystem – ist noch zusätzlich verfügbar. Das neue Flaggschiff fährt auf 19 Zöllern in der Dimension 225/45 vor. Premium-Reifen mit höherer Kurvensteifigkeit, für mehr Grip an der Vorderachse.

Sicherheit

Ein erweitertes Toyota Safety Sense verleiht außerdem der gesamten Toyota C-HR Baureihe noch mehr Sicherheit. Das Pre-Collision Notbremssystem ist um mehrere Funktionen erweitert. Etwa um eine Lenkunterstützung und einen Kreuzungsassistent. Der neue Spurhalteassistent hält den Toyota C-HR zuverlässig auf Kurs. Die adaptive Geschwindigkeitsregelung kooperiert mit der Verkehrszeichenerkennung.

Die Preise. Der Toyota C-HR GR SPORT 1,8 Hybrid startet bei 34.790 Euro. Ab 36.590 Euro ist der C-HR GR SPORT 2,0 Hybrid zu haben. Ab Februar beim Händler.

