Toyota Collection präsentiert Kilometer-Könige

Die Toyota Collection in Köln präsentiert zum dritten Mal ihre Kilometer-Könige. Das Ganze nennt sich High-Mileage-Tag. Und zwar am 5. 11. von 10 bis 14 Uhr. Da treffen sich beim eintrittsfreien Public Opening der Fahrzeugsammlung Toyota- und Lexus-Besitzer, deren Fahrzeuge besonders hohe Tachostände aufweisen. Sie werden mit Urkunden und Aufklebern in den High-Mileage-Club aufgenommen.

Es müssen nicht gleich mehr als eine Million Meilen (ca. 1,6 Millionen Kilometer) sein, die etwa in Amerika verschiedene Pick-ups der Marke gesammelt haben. Oder eine Million Kilometer, wie der in Köln ausgestellte Lexus LS 400 aus 1993 mit erstem Motor und erstem Getriebe.

So zeigte sich beim vergangenen Opening der Toyota Collection ein fast neuwertig aussehender, aber historischer RAV4 zweiter Generation mit einer 400.000-Kilometer-Plakette. Kommendes Wochenende belohnt Toyota auch besonders weite Anreisen mit einer Extra-Überraschung. Für Snacks und Getränke ist gesorgt. Für jüngere Besucher steht wieder eine Playstation-Konsole mit Toyota-Sportwagen auf der Rennstrecke bereit. (aum)

