Toyota Collection – Public Opening Runde 2

Das Public Opening der Toyota Collection geht in Runde 2. Am 2. Oktober von 10 bis 14 Uhr sind die Pforten der einzigartigen Toyota Fahrzeugsammlung wieder geöffnet. Im Mittelpunkt: der mit 50 Millionen Einheiten gebaute Produktions-Weltmeister Corolla. Und man feiert 60 Jahre Kleinwagen wie Publica, Starlet und Yaris. Maximal 400 Besucher der Toyota Community können sich dieses Mal zum Erfahrungsaustausch und lockeren Benzingesprächen in Köln-Marsdorf anmelden.

Der Corolla

Er ist die Nummer eins. Der bis heute in zwölf Generationen gebaute Toyota Corolla ist das meistproduzierte Fahrzeug der Welt. Das kompakte Erfolgsauto geht zunächst 1966 in Japan an den Start. Bereits fünf Jahre später rollt der Corolla in zweiter Generation auch in die Schauräume der Händler in unseren Breiten. Das Autohaus Peter Pichert in Passau verkaufte im selben Jahr als ersten Toyota ein wunderschönes, grünlackiertes Corolla Coupé vom Typ KE25. Mit Erstzulassung 27. August 1971 schmückt es als eines der ältesten Fahrzeuge die Toyota Collection.

Toyota Classic Parts

Als Retter in der Not sind die Teilespezialisten von Toyota Classic Parts immer eine sichere Bank. Dann, wenn es darum geht, den Toyota Oldtimer mit Originalteilen zu hegen und pflegen. Der Lagerumfang umfasst Dichtungen, Scharniere oder gar komplette Triebwerke. Insgesamt hat das Team in seinem Lager Zugriff auf mittlerweile mehr als 50.000 Teile. Sollten etwas nicht vorrätig sein, setzen die Experten alles dran, es irgendwo auf der Welt aufzutreiben. Darüber hinaus gibt es Merchandising-Artikel, Literatur und unzählige Modellautos.

