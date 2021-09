Toyota Collection – Welcome Back

Am 4. September feiert die Toyota Collection ein Welcome Back. Man öffnet wieder die Tore für Besucher. Und damit – klassisch am ersten Samstag des Monats. Von 10 bis 14 Uhr. Situationsbedingt für maximal 450 Besucher, unter Einhaltung der 3G-Regel und der Hygienevorschriften. Aber immerhin, es gibt wieder die Möglichkeit zum Schauen, Staunen und Fachsimpeln, beim Welcome Back der Toyota Collection. Zur Buchung der Tickets geht´s gleich hier.

Die Sammlung aus sechs Jahrzehnten und 75 Modellen reicht vom Cityflitzer Starlet über den frühen Prius. Er ist das weltweit erste in Großserie gebaute Hybridmodell. Bis hin zur Luxuslimousine Crown und dem legendären 2000 GT. Die Tour durch die Toyota Collection ist eine spannende Zeitreise: Angefangen bei den bildschönen 2000 GT weiter zum herrlich dunkelgrünen Corolla Coupé von 1971. Gefolgt vom souveränen Land Cruiser Station Wagon von Roger Moore, dem „Mister Two“ genannten MR2.

Bis hin zur Supra mit dem ikonischem 2JZ-Triebwerk. Raritäten wie der Sera mit Schmetterlingstüren fehlen genauso wenig wie der kaiserliche Century. Und der Celica in der „Carlos Sainz Limited Edition“.

Die Collection wunderbar ergänzen Concept Cars wie der FT-86 Open Concept, der Aygo Crazy und der iQ Disco wunderbar. Motorsportchampions wie der Corolla WRC oder Toyota TS050 Hybriderweitern das Repertoire.

Künftig ist geplant, die Toyota Collection wieder jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr zu öffnen. Natürlich weiterhin kostenfrei.

