Toyota Collection zeigt alternative Antriebe

Alternative Antriebe und bahnbrechende Bestseller mit zukunftsweisenden Technologien stehen im Mittelpunkt eines Technik-Tages in der Toyota Collection. Die einzigartige Fahrzeugsammlung auf dem Gelände von Toyota Deutschland (Toyota Allee 2, 50858 Köln) öffnet dazu am Samstag, 1. Februar 2020, von 10 bis 14 Uhr ihre Tore. Aber auch für Fragen rund um die Restaurierung klassischer Fahrzeuge gibt es Expertenrunden. Eintritt und Parkplatz sind beim Public Opening der Toyota Collection kostenfrei.

Dieser Technik-Tag zeigt, dass Zukunft bei Toyota Vergangenheit hat. Wie sich der schon 1997 mit dem Toyota Prius in Großserie gebrachte Hybridantrieb als effizientere Alternative zu konventionellen Antrieben etablierte, gibt es in der Toyota Collection ebenso zu erfahren wie Details zur Funktionsweise der Brennstoffzellentechnik im Toyota Mirai, der weltweit ersten Großserien-Limousine mit Wasserstoff-Antrieb.

Technologiesprünge gab es jedoch auch durch visionäre Karosseriekonzepte wie beim 1994 vorgestellten Toyota RAV4 als Wegbereiter des modernen Kompakt-SUV. Manchmal sind es scheinbar kleine Sicherheits- und Komfortkomponenten, die große Veränderungen bewirken. So beim kompakten Starlet von 1978, der als erster Toyota mit Zahnstangenlenkung vorfuhr und mit weit aufschwingender Heckklappe einen Trend setzte. Viel zu entdecken gibt es aber auch bei allen anderen, hautnah ohne störende Absperrungen zu erlebenden, insgesamt rund 75 klassischen Toyota Serienfahrzeugen, technischen Schnittmodellen, Studien und erfolgreichen Rennwagen. Kostenlose Experten-Führungen vermitteln zudem spannende Hintergrundinfos zu allen Highlights der Toyota Collection.

Vielversprechend und schon jetzt zum Vormerken ist das adrenalinhaltige Programm am Tag des Amateursports, der am Samstag, 7. März 2020, die faszinierende Welt des Motorsports in die Toyota Collection bringt. Ob Rallye, Rundstrecken, Bergrennen, Slalom, Drift oder Trial und Trophy, bei diesem Event ist für jeden Motorsportfan etwas dabei. Dazu gehören auch Begegnungen und Diskussionen mit erfahrenen Amateursportlern und Motorsport-Profis.

