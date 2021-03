Toyota – Drittes Kleinwagenmodell

Toyota will ein drittes Kleinwagenmodell bauen. Auf Basis der GA-B-Plattform. Es soll das künftige Einstiegsmodell von Toyota sein. Über ein halbe Million Fahrzeuge für Europa sollen dann, inklusive Yaris und Yaris Cross pro Jahr vom Band rollen. Der Yaris ist gerade zum „Auto des Jahres 2021“ gewählt. So soll ein drittes Kleinwagenmodell Toyota helfen die Preise wettbewerbsfähig zu halten. Mittels des höheren Produktionsvolumens. Denn gerade bei Kleinwagen spielt das Budget eine große Rolle. Den Yaris und den in Kürze erscheinenden Yaris Cross produziert Toyota in Frankreich.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp