Toyota feiert die GR Supra

Mit dem Sondermodell „GT4 100th Edition Tribute“ feiert Toyota die 100ste GR Supra GT4, den man für den Kundensport ausgeliefert hat. Das Sondermodell basiert auf dem handgeschalteten GR Supra Lightweight. Und es unterstreicht mit Details im Innen- und Außenbereich die Verbindung zum Motorsport.

Dazu gehört auch die Lackierung in Plasma Orange. Orangefarbene Ziernähte an der Kofferraummatte greifen die Außenfarbe auf. Ein Karbonfaser-Einsatz auf dem Armaturenbrett verweist auf die „GT4 100th Edition Tribute“. Genauso wie eine nur bei geöffneter Fahrertür sichtbare Plakette an der Außenseite des Armaturenbretts. Sitze und Schaltknauf sind mit Alcantara bezogen.

Die auf 100 Einheiten limitierte Sonderauflage mit der Toyota die GR Supra feiert fährt auf neuen mattschwarzen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen vor. Schwarze Bremssättel mit GR-Logo untermauern die Zugehörigkeit zur Motorsportfamilie.

Den Vortrieb übernimmt der 250 kW/340 PS starke 3,0-Liter-Sechszylinder in Verbindung mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe. Beim Hochschalten optimieren verschiedene Software-Parameter das Drehmoment beim Einkuppeln und Loslassen der Kupplung. Beim Herunterschalten ist eine möglichst konstante Leistungsentfaltung garantiert.

