Toyota Frey Austria – Rekordergebnis für 2017

Toyota Frey Austria – Rekordergebnis für 2017. „Mit 43 Prozent Wachstum ist Toyota die Automarke, die 2017 in Österreich am stärksten gewachsen ist. Gleich dahinter kommt Lexus mit einem Wachstum von 38 Prozent. Der Hybridantrieb hat sicherlich maßgeblich zu diesen Erfolg beigetragen. Wir freuen uns, dass sich immer mehr Österreicher für diese zukunftsweisende Technologie entscheiden“ kommentiert Dr. Friedrich Frey den Jahresabschluss von Toyota in Österreich.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 2017 konnte der Marktanteil von 1,8 auf 2,5% gesteigert werden. Das entspricht einer Steigerung von 43%. Von den 10.000 Fahrzeugen sind 8.816 Pkws und 1.184 leichte Nutzfahrzeuge. Die Markteinführung des Toyota C-HR hat einen starken Impuls für die Marke gebracht und hat damit auch zu diesem Wachstum beigetragen, es konnten jedoch alle Hauptprodukte steigern: Yaris, RAV4 und Auris.

Der Grund dafür ist offensichtlich: Alle Fahrzeuge werden auch mit dem zukunftsweisenden Hybridantrieb angeboten. Immer mehr Österreicher entscheiden sich für diese sparsame, angenehme und sorgenfreie Art der Fortbewegung, diese positive Entwicklung wird auch weiterhin anhalten.

Toyota Motor Europe erreichte 2017 mit dem Verkauf von 1.001.700 Toyota und Lexus Fahrzeugen auch ein Rekordergebnis. Es entspricht einem Wachstum von 8% zum Vorjahr.