Toyota Frey – exklusives Viewing Lexus UX & Lexus ES

Unter dem Titel „Classic meets urban“ bot Toyota Frye ein exklusives Viewing der neuen Flaggschiffe Lexus UX und Lexus ES. Mit der russischen Starsopranistin Olga Peretyatko. 400 Gäste und Lexus-Fans ließen sich den exklusiven Event nicht entgehen.

Der neue Lexus UX ist ein Premium-Crossover. Stark und robust, aber in stilvolles Design verpackt, bietet er ist höchste Agilität. Toyota Frey Retail Geschäftsführerin Anja Frey-Winkelbauer: „Ein Fahrzeug, das emotional anspricht. Seine eindrucksvolle Optik wird die Blicke auf Österreichs Straßen auf sich ziehen.“

Erstmals in Europa gibt es den knapp unter fünf Meter langen Lexus ES. Er kombiniert luxuriöse Ausstattung mit Geräumigkeit und beeindruckender Präsenz. Angeboten wird er ausschließlich als Hybrid ES 300h.

Star des Abends war die aus St. Petersburg stammende Sopranistin Olga Peretyatko. International an der Mailänder Scala und New Yorker Metropolitan Opera vertreten, ist sie auch bei den Salzburger Festspielen zu Gast. An der Wiener Staatsoper debütierte Peretyatko 2013.

Anja Frey-Winkelbauer: „Lexus ist Generalsponsor der Wiener Staatsoper. Frau Peretyatko fährt seit Kurzem das Lexus-Coupé RC300h aus unserem Haus. Damit schließt sich der Kreis zwischen Kultur und Automobilität. Beides schafft begeisternde, emotionale Ergebnisse.“

