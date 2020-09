Toyota Gazoo Racing – Hattrick in Le Mans

Mit dem dritten Sieg in Folge holt Toyota Gazoo Racing den Hattrick in Le Mans: Beim traditionsreichen 24-Stunden-Rennen auf dem Circuit de la Sarthe feierte der japanische Automobilhersteller den nächsten Erfolg. Nach mehr als 5.000 Kilometern gewannen Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima und Brendon Hartley in ihrem Toyota TS050 Hybrid #8 souverän mit fünf Runden Vorsprung – und sicherten sich so auch die Führung in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC).

Für Buemi und Nakajima ist es bereits der dritte Le-Mans-Triumph in Folge. Sie gehören damit einem exklusiven Kreis von nur sieben Fahrern an, denen dieses Kunststück in der 97-jährigen Geschichte des Langstreckenklassikers gelang. Für Hartley war es nach 2017 der zweite Sieg in Le Mans.

Der von der Pole Position gestartete TS050 Hybrid mit der Startnummer 7 lag lange auf Siegkurs, ehe ihn ein technisches Problem zurückwarf. Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López kämpften sich jedoch bis auf den dritten Platz zurück und sammelten damit wichtige Punkte im WM-Kampf. Vor dem finalen WEC-Lauf in Bahrain (14. November), wo insgesamt 39 Zähler vergeben werden, beträgt der Rückstand auf die Teamkollegen nur sieben Punkte. Bei den Teams ist die Entscheidung dagegen schon gefallen: Mit nunmehr 57 Punkten Vorsprung ist Toyota Gazoo Racing der erneute und damit insgesamt dritte Titel nach 2014 und der Doppelsaison 2018/19 nicht mehr zu nehmen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp