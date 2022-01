Toyota GR 86 – Puristisch und dynamisch

Das Nachfolgemodell des Toyota GT86 – der GR 86 – gibt sich puristisch und verdammt dynamisch. Der GR 86 setzt schon optisch erfreuliche Akzente. Er kommt ganz ohne die bei vielen Autos obligatorische Kühlerfratze aus. Und er wirkt leichtfüßig und kompakt. Mit 427 cm Länge, 178 cm Breite und 131 cm Höhe nimmt er wenig Verkehrsfläche in Anspruch. Für ein Coupé bietet er aber trotzdem ordentliche Platzverhältnisse: Vorne sitzt man perfekt. Hinten ist ausreichend Platz für kurze Strecken. Auch der Kofferraum ist mit gut zugänglichen 178 Litern ausreichend dimensioniert. Wer mehr braucht, kann die Rückbank umklappen.

Motor und Leistung

Nur 1.275 Kilogramm bringt der GR 86 auf die Waage. Der Verzicht auf eine komplexe und schwere Hybridisierung macht sich hier positiv bemerkbar. Dafür setzt er auf einen Antrieb, der die Herzen von Enthusiasten höherschlagen lässt. Für Vortrieb sorgt ein vom Vorgänger abgeleiteter, auf 2,4 Liter aufgebohrter Vierzylinder-Boxermotor. Der leistet 172 kW/234 PS und erzeugt ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmetern.

Die kurzhubige, freisaugende Maschine dreht frei bis zirka 7.500 U/min hoch. Untermalt von einem sonoren, dennoch dezenten Klang. Dieser Toyota beweist: Drehmoment ist nicht alles, wenn es um Fahrspaß geht. Es macht Freude, ihn auszudrehen und durch die Gänge zu schalten. Assistenzsysteme werden nicht benötigt, um wach zu bleiben. Mit dem neuen Motor sprintet der Toyota in nur 6,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Spitze liegt bei 226 km/h. Der WLTP-Verbrauch liegt voraussichtlich bei 9,4 Litern pro 100 km. Wobei dieser Wert in der Praxis leicht zu unterbieten ist. Man kann ihn auch mit sieben Litern bewegen. In jedem Fall ist der Toyota GR 86 puristisch und dynamisch.

Schaltung und Fahrwerk

Viel Freude vermittelt die leichtgängige und exakte Sechs-Gang-Handschaltung mit kurzen Schaltwegen. Wobei der fünfte Gang der Direktgang ist. Eine sechsstufige Automatik gibt es gegen Aufpreis. Die Gewichtsverteilung ist wie bisher mit 53:47 nahezu perfekt. Der Radstand ist allerdings etwas länger als beim Vorgänger. Damit wird der GR86 spurstabiler. Die Lenkung: sehr präzise und direkt. Die kräftig zupackenden Bremsen arbeiten frei von Fading.

Das Fahrwerk besteht aus einer McPherson-Vorderradaufhängung und einer Double-Wishbone-Hinterachse. Die Hinterachse verfügt über ein Torsen-Sperrdifferenzial. Der GR lässt sich damit leicht zum Übersteuern bringen. Er bleibt gutmütig und perfekt kontrollierbar. In diesem Zusammenhang verdient übrigens die klassische Handbremse lobende Erwähnung. Mit der kann man gegebenenfalls nachhelfen. Das Fahrwerk ist übrigens keineswegs bretthart gefedert. Von der ausgewogenen Abstimmung profitiert die Bodenhaftung auf Straßen zweiter Ordnung. Genauso wie der Langstreckenkomfort.

Das Interieur ist „erwachsen“ geworden. Wirkte der Vorgänger unzeitgemäß frugal, sind die Materialien jetzt hochwertig – kein Anlass mehr zur Klage. Die digitale Instrumentierung wechselt je nach Modus zwischen Rundinstrument und futuristischer Balkengrafik. Die Sitze sind mit griffigem, perforiertem Alcantara bezogen.

Der Toyota GR 86 präsentiert sich attraktiver denn je. Deutlich schneller, hochwertiger ausstaffiert und ohne Kompromisse bei der Alltagstauglichkeit. Die Preise stehen noch nicht fest.

Daten Toyota GR 86

Länge x Breite x Höhe (m): 4,27 x 1,78 x 1,31

Radstand (m): 2,58

Antrieb: 4-Zylinder-Boxer-Benziner, 2387 ccm,

Heckantrieb, 6-Gang-Handschaltung

Leistung: 172 kW/234 PS bei 7.000 U/min

Max. Drehmoment: 250 Nm bei 3.700 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 226 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,3 Sek.

Durchschnittsverbrauch: 9,4 Liter (WLTP)

CO 2 -Emissionen: 216 g/km

Leergewicht (USA): min. 1275 kg

Kofferraumvolumen: 178 Liter

