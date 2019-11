Toyota GR-Supra als GT4-Version

Toyota bietet den GR Supra ab Frühjahr 2020 als GT4-Version an.

Der weiterentwickelte Rennwagen verfügt über einen 3.0-L-Reihensechszylinder-Motor mit Twin-Scroll-Turbolader. Damit hat er 430 PS und ein maximales Drehmoment von 650 Nm. Wie bei der Serienversion verfügt der Rennwagen über McPherson-Federbeine vorne und eine Mehrlenker-Hinterachse. Mit dabei sind Hinterradantrieb, Automatik und einer elektrischen Zahnstangenlenkung. Die Stahlkarosserie mit hochfestem Überrollkäfig wiegt 1.350 kg. Die FIA-Rennsitz runden das Angebot ab.

GT4-Fahrzeuge können sowohl an europäischen GT4- Serien, der VLN-Langstreckenmeisterschaft, wie auch in Japan und USA teilnehmen. Entwickelt und produziert wird das Fahrzeug bei der Toyota Motorsport GmbH in Köln und ist ab 175.000 € netto zu bekommen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp