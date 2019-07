Toyota GR Supra GT4 – Kundensport-Rennversion

Toyota bringt 2020 den GR Supra als GT4 als Kundensport-Rennversion auf den Markt. Jetzt ist die Serienfertigung bestätigt. Toyota entwickelte und produziert das Fahrzeug bei der Toyota Motorsport GmbH in Köln.

Wegen des einfachen Zugangs und überschaubarer Kosten ist die GT4-Rennkategorie bei privaten Kundenteams weltweit beliebt. GT4-Fahrzeuge können etwa an der europäischen GT4-Serie, der VLN auf dem Nürburgring, der Super Taikyu Serie in Japan oder der Michelin Pilot Challenge Serie in den USA teilnehmen. Der GR Supra fährt aktuell bereits in der NASCAR Xfinity Serie in Nordamerika mit. Ab 2020 auch in der Super GT GT500 in Japan.

Für die Arbeit am GR Supra GT4 hat sich Toyota Gazoo Racing mit drei technischen Partnern zusammengetan. Die Entwicklung der Abgasanlage erfolgt mit Akrapovič. Die Reifen entwickelt man mit Pirelli. Die Schmierstoffe kommen von Ravenol. Details zu den Spezifikationen des GR Supra GT4 sowie zu Preisen, Verkaufsregionen und Markteinführung gibt Toyota im weiteren Jahresverlauf bekannt.

