Toyota GR Supra GT4 mit synthetischem Treibstoff

Ein Toyota GR Supra GT4 startet beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring mit synthetischem Treibstoff. Und zwar das Fahrzeug des Mitarbeiter-Team TGR-E United von Toyota Gazoo Racing Europe. Der Sprit namens Racing e-Fuel 98 ist nahezu CO 2 -neutral. Mit synthetischem Treibstoff betankt man einen Toyota GR Supra GT4, der in der Motorsport-Zentrale in Köln entwickelt und mit einem seriennahen 3,0-Liter-Sechszylinder bestückt ist. Er ist speziell für den Renneinsatz optimiert und leistet 320 kW/430 PS.

Projektpartner ist neben der Lother-Gruppe die Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (CAC). Sie stellt das bereits zertifizierte, synthetische Benzin in Zusammenarbeit mit der TU Bergakademie Freiberg in Europas größte Demonstrationsanlage her. Sie hat eine theoretische Produktionskapazität von einer Millionen Liter pro Jahr.

„Ausgehend von Methanol, das man aus CO 2 und grünem Wasserstoff oder aus Bio-Methanol herstellen kann, hat CAC den patentierten Prozess entwickelt. Er kommt ohne fossile Rohstoffe aus“, so CAC-Vertriebsleiter Dr. Rene Stahlschmidt. Rund 46.000 Liter des klimafreundlichen Kraftstoffs hat das Unternehmen nach eigenen Angaben zu Prüfstandtests sowie Flottenversuchen Automobil- und Motorradherstellern zur Verfügung gestellt.

