Toyota GR Yaris – Carbon Catch Can Kit

Das TurboZentrum hat zur Leistungssteigerung beim Toyota GR Yaris jetzt auch das Carbon Catch Can Kit im Sortiment. Um den Motor des GR Yaris auf Mehrleistung zu trimmen, haben die Berliner Spezialisten bereits einige Komponenten im Angebot. Neben dem Ölkühler-Kit ist nun auch das Carbon Catch Can Kit für den Toyota GR Yaris endlich zu haben.

Damit lässt sich der Ölgehalt in der Ansaugluft auf ein Minimum reduzieren. Was Klopfen und Leistungsverlust vorbeugt. Warum das bei einer Leistungssteigerung wichtig ist? Der erhöhte Verbrennungsdruck steigert auch den Kurbelgehäuse-Druck und den Ölgehalt in der Kurbelgehäuse-Entlüftung. Diese Luft wird ab Werk über einen Schlauch direkt in die Ansaugbrücke geführt.

Das Catch Can Kit vom TurboZentrum ersetzt diesen Schlauch, bindet das Öl und hält es so vom Verbrennungsprozess fern. Da Qualität an erster Stelle steht, enthält das Kit eine nuke Performance Carbon Catch Can, hochwertige RedHorse Fittinge & Schläuche. Und einen fahrzeugspezifischen Halter, den das TurboZentrum in Berlin mit 3D-Druck selbst fertigt. Alles über das Kit und die Funktionsweise im Detail gibt’s im Video unter https://youtu.be/z94Gs0pW_T4

Das GR Yaris Catch Can Kit ist im TurboZentrum Shop zu haben.



Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp