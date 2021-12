Toyota GR Yaris mit Wasserstoffmotor

Toyota bringt den GR Yaris als Studie erstmals mit Wasserstoffmotor. Dadurch ist er nahezu emissionsfrei unterwegs. Die Brennstoffzellenlimousine Toyota Mirai wandelt Wasserstoff in elektrische Energie um. Im Gegensatz dazu dient der Energieträger im GR Yaris als alternativer Kraftstoff für den Verbrenner.

Der Wasserstoff selbst, die Hochdrucktanks und der Betankungsprozess sind dabei identisch mit denen der Familienlimousine. Unter der Motorhaube des präsentierten GR Yaris Concept arbeitet ein 1,6 Liter großer Reihen-Dreizylinder mit Turboaufladung. Der kommt auch im Serienmodell des kleinen Sportwagens zum Einsatz. Den Betrieb mit Wasserstoff ermöglicht ein modifiziertes Kraftstoff- und Einspritzsystem.

Tests im Motorsport

Wasserstoffbetriebene Verbrennungsmotoren befinden sich bei Toyota noch in einer frühen Entwicklungs- und Erprobungsphase. Auf dem Weg zur Marktreife testet das Unternehmen die Technologie unter anderem im Motorsport. Ein wasserstoffbetriebener Corolla Sport etwa zeigte in japanischen Rennserien bereits eine ansprechende Leistung. Bei nahezu null Auspuffemissionen. Im Rahmen der Super Taikyu Serie absolvierte der Rennwagen sogar das anspruchsvolle 24-Stunden-Rennen in Fuji. „Wir haben den ersten Schritt getan, um unseren wasserstoffbetriebenen Motor konkurrenzfähig zu machen und stetig weiterzuentwickeln‘‘, so Akio Toyoda, Präsident der Toyota Motor Corporation.

Neben den positiven Umweltauswirkungen bietet Wasserstoff auch im Rennsport viele Vorteile. Da er schneller verbrennt als Benzin, führt das zu einem ausgezeichneten Ansprechverhalten. Gleichzeitig bieten die Wasserstoffmotoren – auch durch die akustische und sensorische Begleitung – den Fahrspaß, der für Verbrenner typisch ist.

Toyota und die Wasserstofftechnologie

Toyota verfolgt ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele. „Grün‘‘ produzierter Wasserstoff spielt eine entscheidende Rolle bei der Emissionensreduktion. Die Brennstoffzellentechnologie lässt sich nicht nur im Pkw- und Lkw-Bereich einsetzen, sondern auch im Schiffs-, Bahn- und Flugverkehr. Und für industrielle Zwecke, etwa bei Gabelstaplern. Auch mobile Generatoren mit Wasserstoffantrieb verbessern die Umweltbilanz. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung seiner Wasserstoffmotoren-Technologien im Motorsport offeriert Toyota eine weitere Alternative auf dem Weg in eine wasserstoffbasierte Gesellschaft. Einer der vielen Schritte dazu ist der Toyota GR Yaris mit Wasserstoffmotor.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp