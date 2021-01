Toyota GR Yaris – Rennwagen-Feeling für jeden

Echtes Rennwagen-Feeling für jeden im Toyota GR Yaris. Und gleichzeitig ist er Homologationsmodell für die Rallye-Weltmeisterschaft. Entwickelt hat man den Toyota GR Yaris in Zusammenarbeit mit dem Toyota Gazoo Racing World Rally Team. Er vereint Technologie und Wissen der Motorsport-Experten. Die Themen „Leichtbau‘‘ und „Verwindungssteifigkeit‘‘ standen bei der Konstruktion der Fahrzeugkarosserie im Fokus.

Trotz hochkarätiger Antriebstechnologie, kraftvollstem 1,6-Liter-Aggregat seiner Art und größeren Abmessungen gegenüber dem normalen Toyota Yaris: Das Leergewicht des GR Yaris beträgt nur 1.280 Kilogramm. Dies liegt vor allem an der grundlegend überarbeiteten Karosserie. Sie weist insgesamt rund zehn Prozent Aluminium-Anteil auf.

Der Toyota GR Yaris mit dem Rennwagen-Feeling für jeden baut auf einer einzigartigen Plattform auf. Sie kombiniert den vorderen Teil der neuen GA-B Architektur mit einem Heckteil der größeren GA-C Plattform. Die einzigen unveränderten Außenteile am GR Yaris sind: Scheinwerfer, Außenspiegel, Heckleuchten und die Haifischflossen-Antenne.

Toyota GR Yaris – Leichtbau-Komponenten

Das Dach besteht aus gepresstem statt klassisch gewebtem Karbon-Verbundwerkstoff. Er kommt zum ersten Mal an der Karosserie eines Toyota Modells zum Einsatz. Im Vergleich zu einem Stahldach konnte man so 3,5 Kilogramm einsparen. Neben der Gewichtsreduzierung sinkt der Schwerpunkt des Fahrzeugs. Das verbessert das Handling weiter. Die Dachlinie wurde hinten um 95 Millimeter abgesenkt. So optimiert sich der Luftstrom auf den Heckspoiler. Das WRC Rallyefahrzeug mit dem großen, feststehenden Heckflügel profitiert von der neuen Silhouette.

Der ausschließlich viersitzige Toyota GR Yaris ist von vornherein für eine dreitürige Karosserie konzipiert. Denn gemäß WRC-Reglement dürfen an den Türen der Rallye-Fahrzeuge keine Änderungen vorgenommen werden. Deshalb bestehen auch die Türen der Straßenversion des GR Yaris aus leichtem Aluminium und haben rahmenlose Scheiben. Alu ist auch bei der Motorhaube und der Kofferraumklappe eingesetzt.

Toyota GR Yaris – Karosserie-Steifigkeit

Neben Kohlefaser und Aluminium kommen bei der Konstruktion der Karosserie auch dünne Stahlbleche zum Einsatz. Etwa bei den Radkästen. In kritischen Bereichen werden hochfeste Stähle verwendet. Auch andere Materialien in Leichtbauweise kommen zum Einsatz. Neben der Gewichtsersparnis ist die Steifigkeit eines Rennwagens entscheidend, für Stabilität im Grenzbereich. Der GR Yaris verfügt über insgesamt 4.175 Schweißpunkte. 259 mehr als der normale Yaris. Die Steifigkeit der Verbindungen zwischen den Bauteilen erhöht sich durch den umfangreichen Einsatz von Strukturklebstoffen weiter. Insgesamt werden pro Fahrzeug 35,4 Meter Klebstoff verwendet. 14,6 Meter mehr als beim normalen Yaris.

Das optionale High-Performance-Paket stattet den Toyota GR Yaris mit 18-Zoll-Schmiedefelgen im 10-Speichen-Design aus, wodurch sich das Gesamtgewicht des Fahrzeugs weiter absenken lässt. Im Paket sind außerdem Komponenten wie die schlupfbegrenzende Sperrdifferenziale an Vorder- und Hinterachse enthalten, die die Fahrdynamik weiter erhöhen. Eine weitere Komponente, die dem Toyota GR Yaris Rennwagen-Feeling für jeden beschert.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp