Toyota Highlander – Ein stolzer Europäer

Jetzt ist er also auch ein stolzer Europäer der Toyota Highlander. Bislang ja nur in den USA vertreten, kommt das größte Toyota-SUV jetzt auch zu uns. Im Lauf des Frühjahrs ist es soweit.

Das knapp fünf Meter lange SUV bietet viel Sicherheit und Platz für bis zu sieben Personen. Bei uns startet die inzwischen schon vierte Neuauflage ausschließlich als Hybrid und zu einem Preis ab 57.990 Euro. Damit ist der Highlander um einiges günstiger als die etablierte Konkurrenz.

Gleich wie etwa der RAV4 steht der Highlander auf der modularen TNGA-Plattform. Die Antriebseinheit besteht nur aus einem Hybrid. Als Verbrenner arbeitet ein 2,5-Liter-Benziner mit 140 kW/190 PS. Den unterstützt ein 134 kW/182 PS starker E-Motor an der Vorderachse. Ein weiterer E-Motor an der Hinterachse stellt weitere 40 kW/54 PS bereit. Damit sorgt er für einen variablen Allradantrieb. Den kann man auf besonders rutschigem Terrain auch manuell zuschalten. Und es stehen im stolzen Europäer Toyota Highlander auch die drei Fahrmodi Eco, Normal und Sport zur Verfügung.

Toyota Highlander – die Leistung

Die Systemleistung beträgt 182 kW/248 PS. Im normalen Fahrbetrieb arbeiten Verbrenner und E-Maschinen zusammen. Rein elektrisch ist der Highlander mit bis zu 125 km/h unterwegs. Wie beim Vollhybrid üblich, fährt der Highlander elektrisch los. Nach ein paar Kilometern schaltet sich der Benziner zu. Er besticht mit dezentem Fahrgeräusch und guter Dämmung. Nur bei herzhaftem Beschleunigen meldet sich der 2,5-Liter-Vierzylinder mit recht kernigem Sound.

Den 0-100-Sprint absolviert der Zweitonner in 8,3 Sekunden bei 180 regelt er ab. Denn als Hybrid ist er auf genügsamen Verbrauch getrimmt. Auf ersten Mittelgebirgs-Testkilometern genehmigte sich der Highlander 7,7 Liter. In flacherem Gelände scheint der mit 6,6 Litern angegebene WLTP-Verbrauch recht realistisch. Der sanfte Riese Highlander weiß auch mit Fahrkomfort zu überzeugen.

Toyota Highlander – Platz & Nutz

Das Platzangebot des Siebensitzers: geräumig. Vorne und in Reihe 2 sitzt man sehr bequem. Ganz hinten wird es dann spürbar enger. Für Erwachsene bestenfalls auf der Kurzstrecke zu empfehlen. Erleichternd ist da zumindest der Zugang in den Fond. Durch eine um 18 Zentimeter verschiebbare Rückbank. Die Sitze der dritten Reihe lassen sich übrigens mit wenigen Handgriffen im Fahrzeugboden versenken. Dann steigt das Ladevolumen von eher schmalen 332 Litern auf recht stattliche 865 Liter. Mit komplett umgeklappten hinteren Rücklehnen tut sich ein großzügiges Fassungsvermögen von 1909 Litern auf. Zusätzlich kann der Hybrid-Highlander als Zugfahrzeug noch bis zu 2000 Kilo an den Haken nehmen.

Schwerpunkt im edel eingerichteten Innenraum: das Infotainment mit einem 12,3 Zoll-Touchscreen. Neben einer Smartphone-Integration – Apple Carplay/Android Auto – beinhaltet das Multimedia ab der zweiten Ausstattungsstufe auch ein Navigationssystem. Wesentlich mehr Annehmlichkeiten bietet die Topversion. Unter anderem ein Head-up-Display, belüftete und beheizbare Sitze. Außerdem einen digitalen Innenspiegel, eine induktive Handy-Ladestation und eine 360-Grad-Kamera. Die Sicherheitsausstattung ist schon in der Basisversion nahezu komplett. Angefangen vom adaptiven Abstandstempomat, über den Spurhalter bis zum Notbremsassistent. Der Toyota Highlander bietet auch als stolzer Europäer reichlich Fahrerassistenten ab Werk.

Toyota Highlander Hybrid Technische Daten

Länge x Breite x Höhe (m) 4,97 x 1,93 x 1,76

Radstand (m) 2.85

Motor 4-Zylinder-Benziner, 2487 ccm

Leistung 140 kW/190 PS bei 4.500–6.000 U/min

Drehmoment 239 Nm bei 4.500–6.000 U/min

E-Motor vorne 134 kW/182 PS

Drehmoment E-Motor vorne 270 Nm

E-Motor hinten 40 kW/54 PS

Drehmoment E-Motor hinten 121 Nm

Systemleistung 182 kW/248 PS

Batterie Nickel-Metallhydrid, k.A. kWh

Elektr. Normreichweite k. A.

Höchstgeschwindigkeit 180 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h 8,3 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch 6,6 Liter

Effizienzklasse A+

CO 2 -Emissionen 149 g/km (Euro 6 AP)

Leergewicht/Zuladung min. 2015 kg/max. 705 kg

Kofferraumvolumen 332–1.909 Liter

Bodenfreiheit 202 mm

Wattiefe 400 mm

Böschungswinkel 18,1 Grad (v.) / 22,7 Grad (h.)

Rampenwinkel 16,7 Grad

Max. Anhängelast 2.000 kg

Wendekreis 12,4 m

Bereifung 235/65 R 18

Wartungsintervall alle 15.000/30.000 km

Basispreis 57.990 Euro

