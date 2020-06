Toyota – Hilux für Arbeit und Freizeit?

Markantes Design, ein kraftvoller neuer Motor, mehr Komfort und eine exklusive Top-Ausstattung. Der Hilux wurde grundlegend überarbeitet. Mehr denn je nimmt der Pick-up künftig auch Kunden ins Visier, die den Hilux nicht nur für seine bewährte Robustheit im harten Arbeitseinsatz schätzen, sondern ihn auch als stylischen Freizeitbegleiter sehen. Dafür steht insbesondere die neue Top-Version „Invincible“ mit maßgeschneiderten Styling- und Ausstattungsmerkmalen.

Design

Toyota hat die Frontpartie des Pick-ups neu gestaltet. Der dreidimensionale Kühlergrill und der überarbeitete Stoßfänger verleihen einen kraftvollen und selbstbewussten Auftritt. Sie verstärken seine optische Präsenz auf der Straße und unterstreichen seinen robusten Charakter. Weiter aufwerten lässt sich der Look mit neu gestalteten LED-Einheiten für Front und Heck, schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Innen versorgen das neu gestaltete Kombiinstrument und das neue, 8-Zoll-große Infotainment-Display den Fahrer mit allen wichtigen Informationen. Mechanische Knöpfe und Regler sichern unter allen Fahrbedingungen eine optimale Bedienung. Verbessert wurde auch das Multimedia-System, das jetzt noch schneller auf Eingaben reagiert und die Integration des Smartphones über Apple CarPlay und Android Auto erlaubt. Die lange Ausstattungsliste umfasst unter anderem ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, ein Navigationssystem, eine Klimaautomatik, Einparksensoren an Front und Heck sowie ein JBL Premium Sound System mit neun Lautsprechern, Achtkanal-Verstärker mit 800 Watt und CLARi-fi Technologie.

Motor & Offroad

Neuzugang unter der mächtigen Motorhaube ist ein kraftvoller 2,8-Liter-Dieselmotor mit 150 kW/204 PS und 500 Nm Drehmoment. Der beschleunigt den Hilux in 10,0 Sekunden von null auf 100 km/h, das sind 2,8 Sekunden schneller als der aktuelle und weiterhin verfügbare 2,4- Liter-Diesel. Der neue Motor ist in Verbindung mit einer Sechsstufen-Automatik erhältlich und wird standardmäßig mit Allradantrieb ausgeliefert. Er steht für die beiden Karosserievarianten Extra Cab und Double Cab zur Verfügung. Auch die Offroad-Fähigkeiten wurden weiter verbessert: Eine Elektronikfunktion bietet bei den 2WD-Varianten den Effekt eines mechanischen Sperrdifferenzials, die Absenkung der Leerlaufdrehzahl von 850 auf 650 U/min sowie das feiner abgestimmte Gaspedal steigern die Kontrolle im Gelände. Hinzu kommen das modifizierte elektronische Stabilitätsprogramm VSC und eine Reifenwinkelüberwachung.

Ab Mitte September steht das Fahrzeug in Österreich im Handel. Der Vorverkauf läuft in den nächsten Wochen an.

