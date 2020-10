Toyota Hilux Invincable – Komfort bei der Arbeit

Toyota Hilux Invincable – Der „Unbesiegbare“ ist die Topversion des neuen Hilux, der in kürze bei den Händlern steht. Mit einer Länge von 5,3 Metern und einer Breite von 1,8 Metern gehört er zu den unübersehbaren Erscheinungen und ist trotz der Abmessungen erstaunlich wendig. Je nach Konfiguration misst die Ladefläche zwischen 1,5 und 2,3 Metern, und die Allradvarianten können zudem eine Tonne laden und 3,5 Tonnen ziehen. Die Veränderungen beim Design beschränken sich auf eine überarbeitete, noch wuchtigere Frontpartie, neue Scheinwerfer und 18-Zollräder.

Stoßdämpferabstimmung & Servolenkung

Die Hiluxvariante Invincible wird vom 2,8-Liter-Vierzylinder-Diesel angetrieben, der bereits den Geländewagen Land Cruiser antreibt. 204 PS (150 kW) und ein Drehmoment von 500 Newtonmetern beschleunigen den Pickup auf maximal 175 km/h, zwischen null und 100 km/h vergehen sportliche 10,1 Sekunden. Die Kraft wird über eine Sechsgang-Automatik an die Räder übertragen. Die Wandlerüberbrückung lässt den Pickup sehr direkt auf die Gaspedalbefehle des Fahrers reagieren, was sich vor allem beim Spurt zwischendurch auf der Landstraße angenehm bemerkbar macht.

Die Materialien im Innenraum sind rustikal, aber wertig verarbeitet, nur die Mini-Digitaluhr über dem Bildschirm erinnert irgendwie an längst vergangene Zeiten. Der Fahrer blickt auf übersichtlich angeordnete Instrumente, und der im Zentrum platzierte Bildschirm liefert die weiteren Einstellungen wie Navigation und Klima. Der Fahrkomfort war angesichts der Einsatzgebiete in rauer Umgebung nicht unbedingt die Stärke von Pick-ups. Der neue Hilux bekam daher eine neue Stoßdämpferabstimmung und eine optimierte Servolenkung, die deutlich mehr Rückmeldung bietet.

Designspielereien & Chrom

So muss er sich auf der Landstraße oder Autobahn nicht mehr zurückhalten. Vor allem in der Einstellung Power zieht der 2,1-Tonner durchaus dynamisch an. Sogar kurvige und verwinkelte Straßen bringen den Invincible nicht aus der Ruhe. Der Verbrauch hält sich dabei im Rahmen und liegt mit 10,6 Litern kaum über dem Messwert.

Dass die Top-Variante des Hilux auf die SUV-Kundschaft zielt, zeigt sich auch in der Ausstattung. Perforierte Ledersitze, Designspielereien in schwarz-metallic und schwarzem Chrom und das serienmäßige Smart-Key-System bringen Luxus in die Pickup-Kabine. Abgerundet wird das Ganze noch durch eine blaue Ambientebeleuchtung. Keine Frage, der Invincible ist nicht für den Transport von Holzbrettern entwickelt worden. Oder doch? „Wir können uns vorstellen, dass Handwerker während der Woche den Hilux als Arbeitswagen einsetzen und am Wochenende ihn für ihre Freizeitaktivitäten nutzen“, so ein Sprecher des Herstellers. Europa. Allerdings wechseln dann 42.990 Euro den Besitzer, wenn es die familienfreundliche Doppelkabine sein soll. Mehr Infos dazu auf www.toyota.at

