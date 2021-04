Toyota – Hybridantrieb aus Europa für Europa

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) liefert künftig den kompletten Hybridantrieb für den Yaris Hybrid – aus Europa für Europa. Denn nun produziert Toyota auch die Getriebe für die Hybridfahrzeuge im polnischen Walbrzych. Der Yaris ist das beliebteste Modell der Japaner in Europa. Er macht mehr als 20 Prozent des hiesigen Gesamtabsatzes. Toyota fertigt ihn nicht nur im französischen Valenciennes, sondern seit heuer auch in Tschechien. Mit den zusätzlichen Komponenten aus Polen ist der kleine Toyota inklusive Hybridantrieb aus Europa für Europa ein echter Europäer. Wie sein im Lauf des Jahres folgendes SUV-Schwestermodell Yaris Cross.

Insgesamt investiert Toyota fast sechs Milliarden Zloty (zirka 1,3 Milliarden Euro) in seine beiden polnischen Werke. Dort fertigt man jährlich 1,65 Millionen Hybridkomponenten. Mit mehr als 3.000 Mitarbeitern. Um die wachsende Nachfrage zu befriedigen, gehen im Herbst 2021 zwei weitere Fertigungslinien für Hybridgetriebe in Betrieb. Gleichzeitig beginnt TMMP erstmals in Europa mit der Produktion des Elektromotors MG1. Ein zentraler Bestandteil aller Hybridgetriebe. 2022 startet außerdem eine zweite Fertigungslinie für die in Jelcz-Laskowice gebauten Verbrennungsmotoren. Die kommen unter anderem in Hybridfahrzeugen zum Einsatz. Was die Produktionskapazität für Yaris und Yaris Cross verdoppelt.

Die jüngste Expansion spielt eine wichtige Rolle für Toyotas Wachstumsziele. Bis 2025 wollen die Japaner ihren Absatz in Europa auf jährlich 1,4 Millionen Einheiten steigern. Neun von zehn Fahrzeugen sind dann elektrifiziert unterwegs, Als Hybrid-, Plug-in-Hybrid, reines Elektroauto oder Brennstoffzellenfahrzeug.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp