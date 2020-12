Toyota Kalender 2021 – Zwölf Klassiker

Zwölf Klassiker zieren den Toyota Kalender 2021. Ausstellungsstücke aus der Fahrzeugsammlung Toyota Collection in Köln. Stilistisch in besonderem Ton-in-Ton-Stil in Szene gesetzt. Unter anderem präsentiert sich der Toyota Supra 3.0i Turbo (Typ A 70). Oder der grün lackierte, rechtsgelenkte Sera. Und der legendäre 2000 GT. Erhältlich ist der Toyota-Classic-Kalender 2021 in zwei Versionen. Als Wandkalender im Format 68 x 48 Zentimeter für 25 Euro. Und als kompakte Tischvariante (16,2 x 17 cm) für acht Euro.

Beide Varianten sind streng limitiert und nummeriert. Der große Kalender mit 200 Exemplare. Vom kleinen gibt es 500 Stück. Auch in 500er-Auflage: Ein spezielles Geschenkpapier mit aufgedruckten Fahrzeugen der Toyota Collection. Ein Set für drei Euro beinhaltet zwei Bögen in den Maßen 98 x 68 Zentimeter. Der Klassiker-Toyota-Kalender 2021 und die Geschenkpapier-Sets sind im Online-Shop von Toyota Classic Parts erhältlich. www.toyota-classic-parts.de/c/toyota-classic-merchandise

