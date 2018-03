Toyota kombiniert Hybridantrieb mit Bio-Kraftstoff

Toyota kombiniert Hybridantrieb mit Bio-Kraftstoff. Im brasilianischen Sao Paulo zeigte Toyota jetzt einen Prototypen auf Basis des Toyota Prius, bei dem der Verbrennungsmotor des Hybridantriebs nicht nur mit Benzin, sondern zum Beispiel auch mit Ethanol (Alkohol) betrieben werden kann. Zum effizienten Hybridsystem aus Benzin- und Elektromotor kommt so beim neuen Flex Fuel-Hybrid-Antrieb, dass Ethanol zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnenen werden und eine bessere Kohlendioxidbilanz vorweisen kann.

Bio-Kraftstoff

In Brasilien und dem restlichen Südamerika ist Ethanol als Kraftstoff weit verbreitet und stammt meist aus lokaler Produktion. Gerade in dieser Region könnte die Kombination zwischen Hybridantrieb und Bio-Kraftstoff die Umweltverträglichkeit des FFV-Hybridantriebs deswegen deutlich steigern. Bei Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette – von der Rohstoffgewinnung über die Lieferung an die Tankstelle bis zur Verbrennung im Motor – fällt die Umweltbilanz des „Hybrid FFV“ besser aus als jene von Fahrzeugen mit konventionellem Flex-Fuel-Antrieb. Um eine Markteinführung des Hybrid FFV in Brasilien auszuloten, wird Toyota ein Testprogramm durchführen.