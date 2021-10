Toyota mit neuen Partnern

Mit zwei neuen Partnern verdichtet Toyota Austria sein Händlernetz weiter. In Oberösterreich ist das die Swoboda Mairhuber Gruppe. Ein Familienunternehmen mit insgesamt sieben Standorten in OÖ und Salzburg. An den Standorten Laakirchen/Oberweis und Regau beginnen Ende des Jahres der Vertrieb und das Service von Toyota Fahrzeugen. In Oberösterreich war Toyota seit Längerem auf der Suche nach weiteren Vertriebspartnern.

OÖ – Laakirchen und Regau

„Mit der Swoboda Mairhuber Gruppe haben wir wieder einen sehr starken regionalen Partner für die Marke Toyota gewinnen können“, so Heiko Twellmann, GF Toyota Austria. Die Swoboda Mairhuber Gruppe – sehr verwurzelt in Oberösterreich und Salzburg – startet rechtzeitig mit der Markteinführung des neuen Toyota Yaris Cross.

Insgesamt sind rund 185 Mitarbeiter in den Bereichen Verwaltung, Neu- und Gebrauchtwagen, Nutzfahrzeuge, Kundendienst, Ersatzteile, Karosseriespenglerei und Lackierung beschäftigt. Das Mehrmarkenunternehmen verkauft jährlich rund 3.000 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge.

Klagenfurt

Das Autohaus Lipnik ist Toyota Partner seit 1982 und hat Toyota in Klagenfurt erfolgreich vertreten. Das Familienunternehmen stellt die Weichen für die Zukunft und richtet sich neu aus. In den danach notwendigen Gesprächen mit Toyota Austria, hat man den Ausstieg partnerschaftlich geregelt.

Neuer Toyota Partner ab Mitte Oktober ist die Wolfgang Denzel Auto AG. Man startet in Klagenfurt mit dem Vertrieb und Service für Toyota am bestehenden Standort in der St. Veiter Straße 209. Mit dem Standort in Klagenfurt eröffnet die Wolfgang Denzel Auto AG nach Graz innerhalb kurzer Zeit den zweiten Toyota Vertriebs- und Servicestandort. Somit ein nahtloser Übergang für die bestehenden Toyota Kunden. „In Klagenfurt ist uns ein weiterer Baustein beim Ausbau der strategischen Allianz mit Denzel gelungen. Gleichzeitig haben wir einen starken Partner für Kärnten gewonnen’’, so Toyota Austria-GF Heiko Twellmann.

