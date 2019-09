Toyota – Motorenproduktion startet in Polen

Toyota startet ab sofort mit der Motorenproduktion in Polen. Einen neuen 2,0-Liter-Benziner im polnischen Jelcz-Laskowice. Der Motor kommt sowohl bei den Hybridmodellen des Corolla als auch bei den konventionell angetriebenen Varianten des RAV4 zum Einsatz. Toyota reagiert damit auf den weiter wachsenden Absatz von Hybridmodellen. Der macht mittlerweile 52 Prozent des Gesamtabsatzes aus. Toyota investiert insgesamt rund 90 Millionen Euro in die Produktion.

Der 2,0-Liter-TNGA-Benziner kommt bei konventionell angetriebenen Fahrzeugen und in Verbindung mit dem E-CVT-Getriebe in Hybridantrieben zum Einsatz. Der Motor, der im Atkinson-Zyklus arbeitet, hat eine erhöhte Kapazität und einen hohen thermischen Wirkungsgrad. Er ist bereits bei niedrigeren Temperaturen uneingeschränkt betriebsbereit. So erreichen Hybridfahrzeuge Stickoxidwerte, die um 91,6 Prozent unter dem Euro-6-Grenzwert für ein gleichwertiges Benzinfahrzeug liegen.

