Toyota – neue Plattform für Kleine

Toyota bringt jetzt auch eine neue Plattform für Kleine. Nach den Plattformen der Toyota New Global Architecture (TNGA) für Kompakte, größere SUVs und Limousinen überträgt Toyota das Konzept jetzt auch ins Kleinwagensegment. Die Radaufhängung der so genannten GA-B-Plattform vorne mit MacPherson-Federbeinen umfasst reibungsarme Dämpfer und verschiedene Federarten. Die Hinterachse lässt sich als Verbundlenker oder als Mehrlenker ausführen. Je nach Fahrzeugart und -charakter. Der Fahrersitz rückt nach unten und hinten in Richtung Fahrzeugmitte. Das senkt den Schwerpunkt und verbessert die Sitzposition. Weit an den Ecken platzierte Räder und kurze Überhänge sowie der lange Radstand sorgen für ein großzügiges Raumangebot.

