Toyota – Neue Steiermark-Standorte

Mit Anfang April respektive im Sommer hat Toyota neue Steiermark-Standorte. Man schließt zwei offene Verkaufsgebiete in Weiz und Liezen. Denn die Jagersberger Gruppe eröffnet zwei Toyota Vertriebs- und Servicestandorte.

Die Entscheidung ist auf die Jagersberger Gruppe gefallen. Sie ist ein traditionelles Familienunternehmen in der Steiermark und Kärnten mit insgesamt sechs Standorten.

Am Standort in Weiz startete man mit dem Vertrieb und Service von Toyota Fahrzeugen Anfang April. In Liezen geht es Mitte des Jahres los. „Die Jagersberger Gruppe ist ein starker regionaler Partner in der Steiermark und wir freuen uns, dass wir sie für die Marke Toyota gewinnen konnten“, so Holger Nelsbach, Geschäftsführer Toyota Austria. Zwei neue Steiermark-Standorte erweitern so erfolgreich die Toyota Offensive mit neuen Händler-Partnern.

Neuer Toyota Partner

Das Autohaus Jagersberger wurde im Jahr 1972 gegründet. Es erwirtschaftet mit über 170 hochqualifizierten Mitarbeitern über 85 Millionen Euro Jahresumsatz. An den insgesamt sechs Standorten der Jagersberger Gruppe in der Steiermark und in Kärnten werden von dem Mehrmarkenunternehmen jährlich rund 2.000 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge verkauft.

