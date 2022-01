Toyota – Neues im Motorsport

Toyota zeigte auf dem Tokyo Auto Salon Neues im Bereich Motorsport. Man baut die Aktivitäten im Kundenmotorsport weiter aus. Die Motorsportabteilung Toyota Gazoo Racing (TGR) stellte den GR GT3 Concept vor.

GRMN Yaris: limitierte Auflage für Japan

Außerdem zeigt der Automobilhersteller den GRMN Yaris. Toyota baut ihn in einer Auflage von 500 Stück und bietet nur in Japan an. Gegenüber dem GR Yaris ist er etwa 20 Kilogramm leichter und zwecks besserer Aerodynamik sowie tieferem Schwerpunkt jeweils einen Zentimeter breiter und flacher. In den Besitz eines GRMN Yaris kommt man allerdings nur per Losglück. Die Fahrzeuge kann man nur über eine Lotterie reservieren.

bZ4X GR Sport Concept

Auch in Tokio zu sehen war der bZ4X GR Sport Concept. Er basiert auf dem ersten reinen Elektrofahrzeug von Toyota, dem bZ4X. Unter anderem zeichnet er sich durch große Räder, Sportsitze und mattschwarze Karosserieteile aus.

GR Heritage Parts

Außerdem stellte die Marke ihr GR Heritage Parts Project vor. Bei dem werden ausgelaufene Ersatzteile als neue Originalteile nachproduziert und zum Verkauf angeboten. Zu sehen war eine Auswahl an nachgefertigten Teilen für den A70 Supra, den A80 Supra, den Toyota 2000 GT, den Land Cruiser 40 und den AE86 Corolla Levin/Sprinter Trueno. Die Teile kommen heuer auf den Markt.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp