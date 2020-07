Toyota nun doch in der DTM Trophy

Die Markenvielfalt der DTM Trophy ist um eine spannende Facette reicher. Lange wurde gerätselt – nun ist es fix. Das Team Ring Racing bringt 2020 den Toyota GR Supra an den Start der neuen GT-Serie. Der Toyota GR Supra debütiert in der Saison 2020 und wurde bisher in ausgesuchten nationalen und regionalen Serien eingesetzt.

Welcher Fahrer den Toyota GR Supra bei den Sprintrennen der DTM Trophy steuern wird, wird das Team Ring Racing zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Er wird aus einem Pool an Piloten ausgewählt, der dem Team zur Verfügung steht. Die DTM Trophy wird bei sechs Events gemeinsam mit der DTM ausgetragen und verspricht durch die bewährte Plattform eine hohe Aufmerksamkeit für Teams, Fahrer und Sponsoren. Den Auftakt bildet am ersten August-Wochenende die legendäre Strecke von Spa-Francorchamps.

